Владислав Радимов: Нашим футболистам катастрофически не хватает мастерства

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о выступлении российской команды на Кубке конфедераций.

Напомним, уступив в субботу Мексике (1:2) в заключительном матче группового этапа, россияне завершили выступление на турнире.

- У ребят было очень много желания, команда выглядела организованно: очевидно, что тренерский штаб сделал ставку на быстрые отрывы, - сказал Радимов. - То, что сборная выглядела лучше, чем на последнем чемпионате мира и Европы - абсолютно точно. Комплименты в ее адрес заслужены. Другое дело, что нам катастрофически не хватает мастерства. Вспомните - в двух последних матчах мы всего два раза ударили в створ ворот. Два!

- Можно ли за год прибавить в этом компоненте?

- Я не знаю, но скажу одно: если на групповом этапе чемпионата мира нам попадется не Новая Зеландия, а более крепкая команда, придется тяжело. Вспомните момент с голом Криштиану Роналду в наши ворота. Можно сколько угодно говорить об ошибках Кудряшова и Акинфеева, но такую подачу с фланга в чемпионате России выполнить могут единицы! Да и то не каждый раз. Здесь же человек подает именно в ту точку, в которой должен был находиться Криштиану Роналду! Аналогично забила нам первый гол и Мексика: мяч после подачи полетел именно в ту точку, куда открывался Араухо. А теперь представьте, что будет на чемпионате мира! Вы только вообразите, что будет, если аналогичную передачу выполнит, скажем, Месси на Игуаина.