Рублев и Кравчук вышли во второй раунд квалификации Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук преодолели барьер первого раунда в
квалификации на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде
Лондона.
В понедельник Рублев, пятый номер посева в квалификации, со счетом 6:3,
6:3 переиграл португальца Жуана Домингеша. Соперники провели на корте менее часа.
Следующим соперником Рублева будет победитель матча
между ирландцем Джеймсом Макги и испанцем Рубеном Рамиресом Идальго.
Кравчук в понедельник
в двух сетах переиграл итальянца Маттео Донати – 7:6 (7:4), 6:2. Поединок
продолжался чуть более часа.
Кравчук в следующем круге квалификации сыграет с
чилийцем Николасом Харри.
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