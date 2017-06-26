Рублев и Кравчук вышли во второй раунд квалификации Уимблдона

Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук преодолели барьер первого раунда в квалификации на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.

В понедельник Рублев, пятый номер посева в квалификации, со счетом 6:3, 6:3 переиграл португальца Жуана Домингеша. Соперники провели на корте менее часа.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча между ирландцем Джеймсом Макги и испанцем Рубеном Рамиресом Идальго.

Кравчук в понедельник в двух сетах переиграл итальянца Маттео Донати – 7:6 (7:4), 6:2. Поединок продолжался чуть более часа.

Кравчук в следующем круге квалификации сыграет с чилийцем Николасом Харри.