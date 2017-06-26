«Локомотив» забил 10 безответных мячей в ворота «Анкарана»

Футболисты московского «Локомотива» в контрольном матче, готовясь к сезону-2017/2018, уверенно обыграли словенский клуб «Анкаран».

Встреча, прошедшая в понедельник в австрийском городе Филлах на стадионе «Ландскрон», завершилась со счетом 10:0 в пользу железнодорожников. В первом тайме москвичи забили четыре мяча, а после перерыва – еще шесть.

В составе победителей по три мяча забили бразильский нападающий Ари и российский форвард Артем Галаджан, который вышел на замену во втором тайме. По два мяча провели португальский полузащитник Мануэл Фернандеш и российский хавбек Антон Миранчук.

Напомним, что в прошлом году «Локомотив» выиграл Кубок России, а в итоговой таблице РФПЛ финишировал восьмым.