«Локомотив» забил 10 безответных мячей в ворота «Анкарана»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты
московского «Локомотива» в контрольном матче, готовясь к сезону-2017/2018,
уверенно обыграли словенский клуб «Анкаран».
Встреча, прошедшая в
понедельник в австрийском городе Филлах на стадионе «Ландскрон», завершилась со
счетом 10:0 в пользу железнодорожников. В первом тайме москвичи забили четыре
мяча, а после перерыва – еще шесть.
В составе
победителей по три мяча забили бразильский нападающий Ари и российский форвард
Артем Галаджан, который вышел на замену во втором тайме. По два мяча провели
португальский полузащитник Мануэл Фернандеш и российский хавбек Антон Миранчук.
Напомним, что в
прошлом году «Локомотив» выиграл Кубок России, а в итоговой таблице РФПЛ
финишировал восьмым.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически