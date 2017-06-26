Анзор Кавазашвили: Акинфеев очень устал смотреть на эту сетку и на эти штанги
Бывший вратарь сборной СССР
Анзор Кавазашвили считает, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев устал в
психологическом плане.
«Игорь Акинфеев очень устал, и ему давно надо дать отдых в чисто психологическом плане.Он очень ответственный человек, но он эти ворота футбольные уже ненавидит. Он очень устал смотреть на эту сетку и на эти штанги. Когда Черчесов стал подыскивать новых футболистов в сборную, то я был убежден, что он как вратарь свой взор бросит на других талантливых вратарей», - приводит Sobesednik.ru слова Кавазашвили.
Сборная России проиграла команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. Второй гол мексиканцев забил Ирвинг Лосано после ошибки Акинфеева на выходе. После матча вратарь сборной России в разговоре с журналистами признался, что готов к негативу в свой адрес, парировав вопрос фразой «А что, мне пойти повеситься, что ли?».
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция