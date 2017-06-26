Анзор Кавазашвили: Акинфеев очень устал смотреть на эту сетку и на эти штанги

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев устал в психологическом плане.

«Игорь Акинфеев очень устал, и ему давно надо дать отдых в чисто психологическом плане.Он очень ответственный человек, но он эти ворота футбольные уже ненавидит. Он очень устал смотреть на эту сетку и на эти штанги. Когда Черчесов стал подыскивать новых футболистов в сборную, то я был убежден, что он как вратарь свой взор бросит на других талантливых вратарей», - приводит Sobesednik.ru слова Кавазашвили.

Сборная России проиграла команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. Второй гол мексиканцев забил Ирвинг Лосано после ошибки Акинфеева на выходе. После матча вратарь сборной России в разговоре с журналистами признался, что готов к негативу в свой адрес, парировав вопрос фразой «А что, мне пойти повеситься, что ли?».