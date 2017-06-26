Диего Марадона: Я - фанат Путина

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что является фанатом президента России Владимира Путина.

«У нас будет встреча с Путиным, он пригласил меня. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для чемпионата мира 2018 года. Я - фанат Путина, и я люблю его. Все может быть. Мы уже общались два месяца назад. Но важно встретиться с Путиным, поговорить лично» - приводит слова Марадоны издание Ole.com.ar.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.