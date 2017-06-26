Диего Марадона: Я - фанат Путина
Источник: OleКомментарии
Легендарный аргентинский
футболист Диего Марадона признался, что является фанатом президента России
Владимира Путина.
«У нас будет встреча с
Путиным, он пригласил меня. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для чемпионата
мира 2018 года. Я - фанат Путина, и я люблю его. Все может быть. Мы уже
общались два месяца назад. Но важно встретиться с Путиным, поговорить лично» -
приводит слова Марадоны издание Ole.com.ar.
Первый в истории чемпионат
мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира
будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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