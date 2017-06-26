Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истбурне

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.

Павлюченкова во втором круге победила бельгийку Элизу Мертенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

Следующей соперницей Павлюченкова британка Хитер Уотсон.

Истбурн (Англия)

Призовой фонд 753900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 3:6, 6:4, 6:1.