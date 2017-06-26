Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий
круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого
составляет более 750 тысяч долларов.
Павлюченкова во втором круге победила бельгийку Элизу Мертенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
Следующей соперницей Павлюченкова британка Хитер
Уотсон.
Истбурн (Англия)
Призовой фонд 753900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 3:6, 6:4, 6:1.
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