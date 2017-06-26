Александр Бубнов: Далеко не факт, что мы бы справилась с Камеруном и Австралией

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением, почему сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций.

- Мы не привыкли к темпу, в котором мексиканцы, да и все остальные полуфиналисты Кубка конфедераций играют постоянно, - отметил Бубнов. - Что мы можем требовать от нашей сборной, если никто не играет в приличных командах топовых чемпионатов? С чего вдруг они должны начать обыгрывать команды, которые состоят из футболистов, регулярно играющих в Европе? Стабильно демонстрировать высокие скорости мы не можем. Хотя в матче с мексиканцами, по тому, как он развивался, мы вполне могли добиться победы. Возможности были, но не хватило класса, чтобы их использовать. Этот турнир дал информацию, которую нужно правильно проанализировать: по уровню игры мы чуть лучше новозеландцев и далеко не факт, что мы бы справились с Камеруном и Австралией, которые доставили серьезные проблемы немцам и чилийцам. У нас был высокий процент брака в контрольных матчах и остался таким же в официальных. Средний брак сборной по турниру - 28 процентов. С таким качеством невозможно что-то выиграть на хорошем уровне, если, конечно, ты не «Лестер».