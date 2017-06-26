Черчесов занимает предпоследнее место среди всех тренеров в истории сборной России по проценту побед во всех матчах

Под руководством Станислава Черчесова сборная России провела 12 матчей, в которых одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Таким образом, доля побед во всех матчах составляет 33%.

Отметим, что это предпоследний результат среди всех тренеров в истории сборной России. Ниже показатель только у Анатолия Быщовца – 0%. Лучшим же остается Олег Романцев – 60% побед.

Процент побед

1. Олег Романцев – 60%

2. Гус Хиддинк – 56,4%

3. Павел Садырин – 52,2%

4. Фабио Капелло – 51,5%

5. Дик Адвокат – 50%

6. Леонид Слуцкий – 46,2%

7. Валерий Газзаев – 44,4%

8. Юрий Семин – 42,9%

9. Георгий Ярцев – 42,1%

10. Борис Игнатьев – 40%

11. Станислав Черчесов – 33,3%

12. Анатолий Бышовец – 0%