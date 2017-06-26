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Черчесов занимает предпоследнее место среди всех тренеров в истории сборной России по проценту побед во всех матчах

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Под руководством Станислава Черчесова сборная России провела 12 матчей, в которых одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Таким образом, доля побед во всех матчах составляет 33%.

Отметим, что это предпоследний результат среди всех тренеров в истории сборной России. Ниже показатель только у Анатолия Быщовца – 0%. Лучшим же остается Олег Романцев – 60% побед.

Процент побед
1. Олег Романцев – 60%
2. Гус Хиддинк – 56,4%
3. Павел Садырин – 52,2%
4. Фабио Капелло – 51,5%
5. Дик Адвокат – 50%
6. Леонид Слуцкий – 46,2%
7. Валерий Газзаев – 44,4%
8. Юрий Семин – 42,9%
9. Георгий Ярцев – 42,1%
10. Борис Игнатьев – 40%
11. Станислав Черчесов – 33,3%
12. Анатолий Бышовец – 0%

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Михаил Борзыкин
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