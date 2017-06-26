Российский специалист Омари Тетрадзе покинул пост главного тренера «Тобола», сообщают Vesti.kz.

Как пишет издание, 47-летний Тетрадце не явился на послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата Казахстана «Шахтера», а на следующий день попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.

Напомним, Тетрадзе возглавил «Тобол» 30 мая прошлого года, однако так и не сумел вывести команду на лидирующие позиции в казахстанском футболе.

В России он возглавлял «Анжи», «Волгу», «Нижний Новгород», «Химки» и «Енисей».