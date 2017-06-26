Гол Димитрова принес «Уралу» победу над «Анкараном»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты
екатеринбургского «Урала» обыграли словенский «Анкаран» в товарищеском
матче на тренировочном сборе.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в словенских Баковцах, закончилась
со счетом 1:0 в пользу екатеринбургской команды, в составе которой
отличился Николай Димитров.
Отметим, что
другой состав «Анкарана» в параллельном матче крупно проиграл московскому «Локомотиву»
- 0:10.
«Урал» завершит
программу первого словенского сбора товарищеским матчем против «Целе», занявшим
пятое место в чемпионате Словении-2016/17. Игра пройдет 30 июня.
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