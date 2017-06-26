Гол Димитрова принес «Уралу» победу над «Анкараном»

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли словенский «Анкаран» в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в словенских Баковцах, закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургской команды, в составе которой отличился Николай Димитров.

Отметим, что другой состав «Анкарана» в параллельном матче крупно проиграл московскому «Локомотиву» - 0:10.

«Урал» завершит программу первого словенского сбора товарищеским матчем против «Целе», занявшим пятое место в чемпионате Словении-2016/17. Игра пройдет 30 июня.