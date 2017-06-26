Могильного не приняли в Зал хоккейной славы

Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов, которые вошли в знаменитый пантеон.

Такая честь выпала двум бывшим одноклубникам – Теему Селянне и Полу Кария, а также Дэйву Андрейчуку, Марку Рекки, игроку женской сборной Канады Даниэль Гойетт, которая побеждала на двух Олимпиадах. Также в Зал славы включили Клэра Дрейка, успешного канадского тренера на студенческом уровне, а еще Джереми Джакобса – хозяина «Бостона», занимающего 481-е место в мировом списке Forbes.

Одним из кандидатов на включение в Зал хоккейной славы считался Александр Могильный, но его не приняли в музей и в этом году. Много говорилось о том, что так отметить стоило бы и легендарного советского тренера Виктора Тихонова, однако и он не попал в список лауреатов.