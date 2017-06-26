Юрий Семин: Соперник был слабоват, но это не умаляет наших достоинств

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал крупную победу над словенским «Анкараном» (10:0) в контрольном матче.

- Соперник был, на мой взгляд, слабоват, но это не умаляет достоинства того, что наши ребята играли и дисциплинировано, и с хорошей самоотдачей. В плане атакующих действий, конечно же, доволен матчем. Игроки хорошо двигались, легко с мячом обращались, были отличные комбинации, - сказал Семин.

В составе победителей по три мяча забили бразильский нападающий Ари и российский форвард Артем Галаджан, который вышел на замену во втором тайме. По два мяча провели португальский полузащитник Мануэл Фернандеш и российский хавбек Антон Миранчук.