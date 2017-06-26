Ари: Уже думаю о матче за Суперкубок России против «Спартака»

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари после крупной победы над словенским «Анкараном» (10:0) признался, что готовится набрать оптимальные кондиции к первому официальному матчу сезона – встрече за Суперкубок России.

«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со «Спартаком», где мы должны провявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Ари.

Встреча «Локомотив» - «Спартак» состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».