Ари: Уже думаю о матче за Суперкубок России против «Спартака»
Бразильский
нападающий «Локомотива» Ари после крупной победы над словенским «Анкараном»
(10:0) признался, что готовится набрать оптимальные кондиции к первому
официальному матчу сезона – встрече за Суперкубок России.
«Все молодцы, мы
сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали –
это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем
скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Рад, что все проявили
себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно
начать сезон! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус,
повторюсь, – матч со «Спартаком», где мы должны провявить себя
настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков», - приводит официальный
сайт «Локомотива» слова Ари.
Встреча «Локомотив» - «Спартак»
состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».