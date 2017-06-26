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Агент: Мельгарехо останется в «Спартаке»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Футбольный агент Хуан Апплеярд сообщил, что его клиент - парагваец Лоренсо Мельгарехо не покинет московский «Спартак» в летнее трансферное окно, он ждет выступления в Лиге чемпионов.

«Все разговоры об уходе Лоренсо из команды - неправда. Он счастлив в «Спартаке», хочет приносить команде пользу и с нетерпением ждет выступления в Лиге чемпионов. Никаких переговоров об аренде в другой клуб или трансфере не идет», - приводит «Р-Спорт» слова агента.

Перед зимним трансферным окном генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что вопрос по будущему Мельгарехо в клубе открыт, однако парагваец в итоге остался в команде. В сезоне-2016/17 футболист провел за красно-белых 21 матч в чемпионате России, забив в них два гола. В январе утверждалось, что полузащитник интересен столичному «Локомотиву».

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