Новак Джокович: На Уимблдоне Агасси останется моим тренером
Источник: The GuardianКомментарии
Сербский
теннисист Новак Джокович сообщил, что легендарный в прошлом американский
теннисист Андре Агасси продолжит работать с ним и во время уимблдонского
турнира.
«Мы
будем работать с ним до тех пор, пока я буду соревноваться на уимблдонском
турнире. Я узнал его поближе во время «Ролан Гаррос», увидел, как он беспокоится
об игре, как хорошо ее знает», - приводит The Guardian слова Джоковича.
В
начале мая серб прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, тренером
по физподготовке Гебхардом Гричем и физиотерапевтом Мильяном Амановичем, после
чего стал работать с Агасси. Позже теннисист заявил, что американец тренирует
его бесплатно.
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