Новак Джокович: На Уимблдоне Агасси останется моим тренером

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что легендарный в прошлом американский теннисист Андре Агасси продолжит работать с ним и во время уимблдонского турнира.

«Мы будем работать с ним до тех пор, пока я буду соревноваться на уимблдонском турнире. Я узнал его поближе во время «Ролан Гаррос», увидел, как он беспокоится об игре, как хорошо ее знает», - приводит The Guardian слова Джоковича.

В начале мая серб прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, тренером по физподготовке Гебхардом Гричем и физиотерапевтом Мильяном Амановичем, после чего стал работать с Агасси. Позже теннисист заявил, что американец тренирует его бесплатно.