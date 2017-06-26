Полузащитник Игнатович продолжит карьеру в чемпионате Кипра

Полузащитник Павел Игнатович подписал контракт с «Эрмисом», сообщается на официальном сайте кипрского клуба.

Соглашение с 28-летним российским хавбеком заключено по схеме «1+1».

Недавно у Игнатовича истек срок контракта с «Мордовией». До этого он защищал цвета московского «Динамо», «Томи», «Амкара», брянского «Динамо», «Химок» и «Зенита-2».

В прошедшем сезоне Игнатович в 29 матчах ФНЛ забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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