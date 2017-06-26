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Габриэль «FalleN» Толедо: Мы хотим выиграть четыре турнира до запланированного отдыха

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Игрок SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо поделился впечатлениями от финального матча ECS Season 3 против FaZe Clan.

«Трудно объяснить, что нужно делать, но наша команда просто пыталась сохранять спокойствие. На первой и второй картах мы плохо начали, они [FaZe Clan] забрали пистолетный раунд и стали давить, и затем нам пришлось возвращаться в игру. На третьей карте все было иначе, мы начали атаковать, выигрывали 10:0, а первая половина закончилась со счетом 13:2. Им удалось отыграться на второй половине: казалось, что мы сможем выиграть, но с довольно близком счетом. Но благодаря своим способностям они играли отлично. Мы старались сделать что-нибудь с ними, но у их игроков были слишком хорошие позиции. 

Этот турнир был одним из самых сумасшедших и победить в нем было чрезвычайно трудно. В конце все могло пойти совсем по-другому, но я рад, что мы оставались спокойными и смогли победить.

Мы хотим выиграть четыре турнира до запланированного отдыха. Мы знаем, что это очень трудно, и такова должна быть цель любой команды. Мы хотим побеждать. Шанс, что мы выиграем все турниры до отпуска, крайне мал, но мы снова здесь, чтобы разрушать сомнения».

Напомним, что в финале турнира SK Gaming переиграла FaZe Clan со счетом 2:1 (11:16 Mirage, 19:17 Inferno, 19:17 Train).

LAN-финал ECS Season 3 проходил с 23 по 25 июня в Лондоне на SSE Arena. Призовой фонд чемпионата составлял 660 000 долларов.

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