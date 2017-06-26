Тимофей Мозгов: «Бруклин» – это большая дружная семья
Источник: БК «Бруклин Нетс»Комментарии
Российский
центровой Тимофей Мозгов заявил, что двух дней ему хватило, чтобы
прочувствовать, какой большой и дружной семьей является его новая команда – «Бруклин».
«Бруклин» - это
как большая дружная семья. Я уже понял это, находясь здесь всего два дня. Мне
здесь уже очень нравится, и я с нетерпением жду момента, когда действительно
стану ее частью», - приводит официальный сайт «Нетс» слова россиянина.
В середине
прошлой недели было официально объявлено, что два баскетболиста «Лос-Анджелес
Лейкерс» - Мозгов и защитник Д'Анджело Рассел - в результате обмена перешли в «Бруклин».
В понедельник состоялась презентация игроков и пресс-конференция.
В «Бруклине» Мозгов будет
выступать под 20-м номером.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически