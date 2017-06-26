Тимофей Мозгов: «Бруклин» – это большая дружная семья

Российский центровой Тимофей Мозгов заявил, что двух дней ему хватило, чтобы прочувствовать, какой большой и дружной семьей является его новая команда – «Бруклин».

«Бруклин» - это как большая дружная семья. Я уже понял это, находясь здесь всего два дня. Мне здесь уже очень нравится, и я с нетерпением жду момента, когда действительно стану ее частью», - приводит официальный сайт «Нетс» слова россиянина.

В середине прошлой недели было официально объявлено, что два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» - Мозгов и защитник Д'Анджело Рассел - в результате обмена перешли в «Бруклин». В понедельник состоялась презентация игроков и пресс-конференция.

В «Бруклине» Мозгов будет выступать под 20-м номером.