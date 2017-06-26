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Дмитрий Мусэрский: Гранкин – связующий мирового уровня

Источник:  «Рабочий Путь»Комментарии

Центральный блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский высказал мнение, что подписание связующего Сергея Гранкина – усиление команды.

- Да, я рад этому трансферу. Сергей – связующий мирового уровня. Думаю, что он усилит «Белогорье» и гармонично вольется в наш коллектив.

- А каковы планы клуба на предстоящий сезон?
- «Белогорье» всегда стремится только к первому месту.

13 июня стало известно о том, что связующий Сергей Гранкин по обоюдному согласию покинул московское «Динамо» и перешел в «Белогорье». Клуб из Белгорода по итогам прошлого сезона стало четвертым в чемпионате России и в грядущем сезоне выступит в Кубке ЕКВ.

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