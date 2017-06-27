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Мануэль Фернандеш: «Матч с «Анкараном»? Это была хорошая тренировка

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от победы над «Анкараном» (10:0) в товарищеском матче.

«Матч с «Анкараном»? Это была хорошая тренировка. Результат тут не самое главное. Физические и тактические составляющие – вот эти вещи сейчас очень важны. Очевидно, что впереди у нас будут более серьезные соперники, например, последний матч с «Риекой» станет настоящей проверкой для нас.

Довольно трудно играть и выполнять физические упражнения после трех недель отпуска, но это обязательная часть предсезонных сборов, если хочешь вновь вывести себя на максимальный уровень перед первой официальной игрой. В нашем случае первая официальная игра – не просто рядовой матч чемпионата, а битва за трофей. «Спартак» – сильная команда, но и у нас есть шансы на победу, ведь мы играем дома», - приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива». 

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