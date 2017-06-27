Валерий Карпин: Смолов доказывает, что он лучший бомбардир, других же нет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что форвард
сборной России Федор Смолов доказал свой класс на Кубке конфедераций.
«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не
такими удачными для Смолова. Но на данный момент он доказывает, что он лучший
бомбардир. Других же нет. Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций,
поможет ему на чемпионате мира, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
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