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Валерий Карпин: Смолов доказывает, что он лучший бомбардир, других же нет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что форвард сборной России Федор Смолов доказал свой класс на Кубке конфедераций.

«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на данный момент он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет. Опыт, который он получил в матчах Кубка конфедераций, поможет ему на чемпионате мира, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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