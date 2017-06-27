Защитник мадридского «Реала» Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»
Источник: ФК «Реал Сосьедад»Комментарии
Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал
Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.
Футболист прошел с утра медицинское обследование, а затем подписал пятилетний контракт с командой из Сан-Себастьяна.
Gabon! #RealSociedad pic.twitter.com/biyod7eIPh— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 26 июня 2017 г.
Сумма трансфера не сообщается, но по данным авторитетного
немецкого сайта transfermarkt.de, мадридский клуб выручил от этой сделки не
менее шести миллионов евро.
Напомним, минувший сезон 23-летний испанец провел на правах аренды в «Малаге», за которую сыграл 27 матчей и забил два мяча.
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