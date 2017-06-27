Защитник мадридского «Реала» Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»

Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.

Футболист прошел с утра медицинское обследование, а затем подписал пятилетний контракт с командой из Сан-Себастьяна.

Сумма трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого сайта transfermarkt.de, мадридский клуб выручил от этой сделки не менее шести миллионов евро.

Напомним, минувший сезон 23-летний испанец провел на правах аренды в «Малаге», за которую сыграл 27 матчей и забил два мяча.

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