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На просмотре в «Анжи» находится экс-игрок «Зари» Липартия

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Грузинский полузащитник, экс-игрок луганской «Зари» Джаба Липартия находится на просмотре в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.

29-летний футболист принял участие в товарищеском матче против румынской «Астры» и отличился в нем джентльменским поступком. Игрок появился на поле на 46-й минуте, а спустя несколько минут Джаба заработал спорный пенальти, оказавшись на газоне без чьей-либо помощи. Липартия сам подошел к точке и намеренно пробил мимо ворот.

Напомним, в минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах в составе «Зари» и записал на свой счет три результативных передачи.

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