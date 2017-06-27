На просмотре в «Анжи» находится экс-игрок «Зари» Липартия
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Грузинский полузащитник, экс-игрок луганской «Зари» Джаба
Липартия находится на просмотре в «Анжи», сообщает официальный сайт
махачкалинской команды.
29-летний футболист принял участие в товарищеском матче
против румынской «Астры» и отличился в нем джентльменским поступком. Игрок появился на поле на 46-й минуте, а спустя
несколько минут Джаба заработал спорный пенальти, оказавшись на газоне без чьей-либо
помощи. Липартия сам подошел к точке и намеренно пробил мимо ворот.
Напомним, в минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах в составе «Зари» и записал на свой счет три результативных передачи.
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