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Денис Маслов: Переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал футболиста и болельщиков

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал продление контракта с 31-летним польским футболистом Янушем Голом.

«Отличие «Амкара» от многих клубов - в том, что мы бережем наших игроков, уважаем их и в ответ получаем такие же добрые импульсы. В команде всегда был костяк футболистов, игравших в Перми подолгу, и это являлось залогом турнирной и человеческой стабильности коллектива.

Недавно в интервью Януш Гол сказал о том, что готов завершить свою карьеру в «Амкаре», и это лучше всего говорит о системе ценностей, существующей в Клубе. Чаще всего игроки, у которых заканчиваются контракты, наоборот, стараются говорить об интересе других клубов и набивают себе цену. Однако наши переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал и футболиста, и руководство Клуба и, я уверен, многочисленных болельщиков «Амкара»", - приводит слова Маслова официальный сайт пермской команды.

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