Денис Маслов: Переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал футболиста и болельщиков
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов
прокомментировал продление контракта с 31-летним польским футболистом Янушем
Голом.
«Отличие «Амкара» от многих клубов - в том, что мы бережем
наших игроков, уважаем их и в ответ получаем такие же добрые импульсы. В
команде всегда был костяк футболистов, игравших в Перми подолгу, и это являлось
залогом турнирной и человеческой стабильности коллектива.
Недавно в интервью Януш Гол сказал о том, что готов
завершить свою карьеру в «Амкаре», и это лучше всего говорит о системе
ценностей, существующей в Клубе. Чаще всего игроки, у которых заканчиваются
контракты, наоборот, стараются говорить об интересе других клубов и набивают
себе цену. Однако наши переговоры с Янушем были простыми, а их результат
порадовал и футболиста, и руководство Клуба и, я уверен, многочисленных
болельщиков «Амкара»", - приводит слова Маслова официальный сайт пермской команды.