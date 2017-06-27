Александр Тарханов: Тренер не должен быть довольным всем

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы над «Анкараном» (1:0) в товарищеском матче.

– Александр Федорович, сегодня вы всем довольны?

– Тренер не должен быть довольным всем (улыбается – прим. ред.). Сегодня создали достаточно много моментов, особенно в первом тайме. Нет последнего паса, когда нужно решить вопрос. Или неточно, или неправильно принимаем решение.

Может сказалось то, что сегодня играли в одни ворота. Создавали много моментов и хотели выдумать что-то еще.

Во втором тайме тоже имели преимущество. Хотя, в целом, была равная игра. Но мы тоже имели моменты. Вратарь у них здорово сыграл в трех эпизодах. Юсупов мог забить. Много было подходов во втором тайме, но где нужно проявлять мастерство, его пока не хватает.

– В каком физическом состоянии находится команда?

– Считаю, в хорошем состоянии. Никита Глушков сегодня выдержал два тайма. Играл активно, возвращался назад. Хорошее движение было у него. Когда человек выдерживает два тайма, значит, все хорошо с физическим состоянием. Сегодня утром провели работу. Больше поработали над качеством, чтобы сделать перенос тренировочного процесса на игру.