Полузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евро
Источник: ФК «Лион»Комментарии
Фото: ФК «Лион»
Полузащитник «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион»,
сообщает официальный сайт французского клуба.
21-летний футболист подписал контракт со «львами»,
рассчитанный до лета 2022 года.
Сообщается, что английский клуб за этот трансфер получит 10 миллионов евро, а также 15 процентов от суммы последующей продажи игрока.
Напомним, минувший сезон «Траоре» провел на правах аренды в «Аяксе», за который сыграл 39 матчей, забил 13 мячей и отдал 6 передач.
#TeamOL pic.twitter.com/gNjVTIG6JV— Olympique Lyonnais (@OL) 26 июня 2017 г.
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