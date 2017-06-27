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Полузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евро

Источник:  ФК «Лион»Комментарии
Полузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евро
Фото: ФК «Лион»

Полузащитник «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион», сообщает официальный сайт французского клуба.

21-летний футболист подписал контракт со «львами», рассчитанный до лета 2022 года.

Сообщается, что английский клуб за этот трансфер получит 10 миллионов евро, а также 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 

Напомним, минувший сезон «Траоре» провел на правах аренды в «Аяксе», за который сыграл 39 матчей, забил 13 мячей и отдал 6 передач.

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