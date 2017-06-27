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Тимофей Мозгов взял себе 20-й номер в «Бруклине»

Источник:  БК «Бруклин Нетс»Комментарии

Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» презентовал новичков команды – центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего Д’Анжело Расселла.

30-летний россиянин взял себе 20-й игровой номер, а Расселл будет выступать под первым номером.

 Напомним, на прошлые недели было официально объявлено, что два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» - Мозгов и Рассел - в результате обмена перешли в «Бруклин». В обратном направлении проследовал центровой Брук Лопес.

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