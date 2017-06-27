Тимофей Мозгов взял себе 20-й номер в «Бруклине»
Источник: БК «Бруклин Нетс»Комментарии
Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» презентовал новичков
команды – центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего Д’Анжело Расселла.
30-летний россиянин взял себе 20-й игровой номер, а Расселл будет выступать под первым номером.
1️⃣ x 2️⃣0️⃣ #BrooklynGrit pic.twitter.com/LcSxNpM5F4— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 26 июня 2017 г.
Напомним, на прошлые недели было официально объявлено, что два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» - Мозгов и Рассел - в результате обмена перешли в «Бруклин». В обратном направлении проследовал центровой Брук Лопес.
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