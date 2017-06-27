«Челси» перебил предложение «Зенита» по трансферу Маноласа

Футбольный клуб «Челси» перебил предложение «Зенита» по переходу Костаса Маноласа из «Ромы», сообщает Tribal Football.

По информации издания, лондонцы предложил римлянам 40 миллионов евро, тогда как предложение «Зенита» составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга уже согласовал условия сделки с «Ромой».

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний грек провел 45 матчей за «Рому» и записал на свой счет две результативные передачи.

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