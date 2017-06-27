Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» перебил предложение «Зенита» по трансферу Маноласа

Источник:  TribalFootballКомментарии

Футбольный клуб «Челси» перебил предложение «Зенита» по переходу Костаса Маноласа из «Ромы», сообщает Tribal Football.

По информации издания, лондонцы предложил римлянам 40 миллионов евро, тогда как предложение «Зенита» составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга уже согласовал условия сделки с «Ромой».

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний грек провел 45 матчей за «Рому» и записал на свой счет две результативные передачи.

«Краснодар» подписал Вандерсона. Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Краснодар» подписал Вандерсона. Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подписал Вандерсона. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Полузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евроПолузащитник «Челси» Траоре перешел в «Лион» за 10 миллионов евроПолузащитник «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион», сообщает официальный сайт французского клуба.На просмотре в «Анжи» находится экс-игрок «Зари» ЛипартияГрузинский полузащитник, экс-игрок луганской «Зари» Джаба Липартия находится на просмотре в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.«Зенит» интересуется нападающим из Аргентины«Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Тальереса» Хонатану Менендесу, сообщает Федеральное агентство новостей.«Зенит» открыл продажу абонементов на матчи, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»Петербургский «Зенит» начал продажу абонементов на игры первого круга сезона-2017/18, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.«Спартак» предложил за полузащитника «Удинезе» 6 млн евро«Спартак» ведет переговоры о переходе из «Удинезе» полузащитника Родриго де Пауля, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»Стамбульский «Галатасарай» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дельвином Ндинга.Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».Сын Зидана близок к переходу в «Алавес»Полузащитник молодежной команды «Реала» Энцо Зидан может продолжить карьеру в «Алавесе», сообщает Marca.Кристиан Нобоа: Болельщики «Ростова» угрожали моей женеПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что болельщики «Ростова» угрожали его жене в социальных сетях.«Атлетико» раздумывает над приглашением ИбрагимовичаКак сообщает Sport.es, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Златана Ибрагимовича зимой 2018 года.«МЮ» и «Челси» согласовали трансфер МатичаКак сообщает The Guardian, полузащитник сборной Сербии Неманья Матич продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа«Зенит» и «Рома» договорились о переходе в российский клуб греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского хавбека Леандро Паредеса.Философия Фурсенко. Колонка Сергея МикуликаФилософия Фурсенко. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о грандиозных планах нового руководителя «Зенита».Hull Daily Mail: Головин, Щенников, Набабкин входят в число потенциальных новичков «Халл Сити»«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.«Газпром»: Есть мысли создать в «Зените» новые команды, но никакой конкретики нетПресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном появлении в Петербурге гандбольного и мини-футбольного клубов.Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал»Полузащитник «Лестера» Рияд Марез твердо решил сменить клубную прописку этим летом.Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окноГолкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.«Тоттенхэм» требует за Кейна 100 млн фунтовРуководство «Тоттенхэма» не планирует расставаться с форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщает The Independent.Карлос Бакка: Хамесу будет трудно покинуть «Реал»Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.
Футбол
«Ростов» отдал полузащитника Трошечкина в аренду «Тосно»
Хоккей
Могильного не приняли в Зал хоккейной славы
Футбол
Тетрадзе покинул пост главного тренера «Тобола»
Футбол
Черчесов занимает предпоследнее место среди всех тренеров в истории сборной России по проценту побед во всех матчах
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Константинос Манолас
Константинос Маноласвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы