Димитрис Итудис: Мы счастливы, что Кори остается с нами
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис
прокомментировал продление контракт с Кори Хиггинсом.
«За два года с нами Кори доказал, что является настоящим
армейцем. Его огромное старание, баскетбольные и человеческие качества помогли
команде выиграть титулы в Евролиге и Единой лиге ВТБ, где он выполнял
значительные роли.
В течение обоих сезонов он развивался вместе с командой и
товарищами и вывел ЦСКА на другой уровень. Он все еще мотивирован, собран и
настроен на то, чтобы вести команду к новым победам.
Мы счастливы, что Кори остается с нами. Могу пожелать ему
оставаться здоровым и быть готовым к новым вызовам. Впрочем, у меня нет
сомнений, что он готов», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, Хиггинс подписал новый двухлетний контракт. Американский
баскетболист перешел в ЦСКА в 2015-м из турецкого «Газиантепа». За два года
Кори проявил себя как один из самых надежных и универсальных игроков армейской
обоймы. Он принял участие в 120 матчей (45 начал в стартовой пятерке), набирая
в среднем 9,9 очка, делая 2,0 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата за 19,9
минуты.