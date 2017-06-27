Димитрис Итудис: Мы счастливы, что Кори остается с нами

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракт с Кори Хиггинсом.

«За два года с нами Кори доказал, что является настоящим армейцем. Его огромное старание, баскетбольные и человеческие качества помогли команде выиграть титулы в Евролиге и Единой лиге ВТБ, где он выполнял значительные роли.

В течение обоих сезонов он развивался вместе с командой и товарищами и вывел ЦСКА на другой уровень. Он все еще мотивирован, собран и настроен на то, чтобы вести команду к новым победам.

Мы счастливы, что Кори остается с нами. Могу пожелать ему оставаться здоровым и быть готовым к новым вызовам. Впрочем, у меня нет сомнений, что он готов», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Хиггинс подписал новый двухлетний контракт. Американский баскетболист перешел в ЦСКА в 2015-м из турецкого «Газиантепа». За два года Кори проявил себя как один из самых надежных и универсальных игроков армейской обоймы. Он принял участие в 120 матчей (45 начал в стартовой пятерке), набирая в среднем 9,9 очка, делая 2,0 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата за 19,9 минуты.