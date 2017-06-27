Сборные Англии и Германии отказались базироваться в Москве на ЧМ-2018

Несколько футбольных сборных, среди которых команды Англии и Германии, не хотят выбирать Москву местом дислокации на время проведения чемпионата мира 2018 года, сообщает Lenta.ru.

По информации издания, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетил Россию во время Кубка конфедераций-2017 и убедился, что не стоит выбирать столицу страны в качестве размещения сборной.

Сообщается, что сборную Германии впечатлили условия подготовки команды на черноморском побережье, потому там они и планируют базироваться в период ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.