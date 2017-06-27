Сборные Англии и Германии отказались базироваться в Москве на ЧМ-2018
Источник: Lenta.RuКомментарии
Несколько футбольных сборных, среди которых команды Англии и
Германии, не хотят выбирать Москву местом дислокации на время проведения
чемпионата мира 2018 года, сообщает Lenta.ru.
По информации издания, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт
посетил Россию во время Кубка конфедераций-2017 и убедился, что не стоит
выбирать столицу страны в качестве размещения сборной.
Сообщается, что сборную Германии впечатлили условия
подготовки команды на черноморском побережье, потому там они и планируют
базироваться в период ЧМ-2018.
Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15
июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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