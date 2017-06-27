Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюрьмы (видео)

Канадский хоккеист Коул Тревор Крейн во время матча юниорских команд ударил несколько раз арбитра по лицу, за что получил наказание в виде лишения свободы сроком на 30 дней, сообщает RT на русском.

Инцидент произошел весной этого года. В матче завязалась потасовка. Арбитр встречи попытался разнять спортсменов, за что получил несколько ударов по лицу. Во время разбирательств в суде 18-летний игрок признал себя виновным.

5 minutes for fighting and 30 days in jail for assault 💀💀💀 Публикация от Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) Июн 26 2017 в 9:02 PDT

По мимо 30 дней заключения, Крейн будет обязан письменно извиниться перед судьей, а также на протяжении полутора лет будет находиться под надзором.