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Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюрьмы (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Канадский хоккеист Коул Тревор Крейн во время матча юниорских команд ударил несколько раз арбитра по лицу, за что получил наказание в виде лишения свободы сроком на 30 дней, сообщает RT на русском.

Инцидент произошел весной этого года. В матче завязалась потасовка. Арбитр встречи попытался разнять спортсменов, за что получил несколько ударов по лицу. Во время разбирательств в суде 18-летний игрок признал себя виновным.

5 minutes for fighting and 30 days in jail for assault 💀💀💀

Публикация от Spittin' Chiclets (@spittinchiclets)

По мимо 30 дней заключения, Крейн будет обязан письменно извиниться перед судьей, а также на протяжении полутора лет будет находиться под надзором.

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