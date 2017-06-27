Месси и Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17
EA Sports
назвала команду сезона, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в
футбольном симуляторе FIFA 17.
Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего
футбольного сезона, выступающих во всех лигах.
Лучшими же в TOTS (Team of the Season) стали нападающий
мадридского «Реал» Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» Лионель
Месси.
Стартовый состав, запасные и резерв команды сезона выглядят следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»,), Тиагу Силва («ПСЖ»).
Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Н`Голо Канте («Челси»), Раджа Наингголан («Рома»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария») и Луис Суарес («Барселона»).
Запасные: Мануэль Нойер («Бавария»), Марсело («Реал»), Марек
Гамшик («Наполи»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»),
Пьер-Эмерик Обамеянг «(«Боруссия» Д), Эден Азар («Челси»)
Резерв: Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Арьен Роббен («Бавария»), Дрис Мертенс («Наполи»), Александр Ляказетт («Лион») и Харри Кейн («Тоттенхэм»).