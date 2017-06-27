Тайсон Фьюри: Макгрегор отправит Флойда в нокаут за 35 секунд

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что чемпион UFC Конор Макгрегор одержит победу над 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

«Я думаю, что Макгрегор отправит Флойда в нокаут за 35 секунд, как он ранее сделал это с бразильцем Жозе Алду. Ему хватит одного раунда. Если Конор выиграет, это будет очень хорошо для бокса. И для всех настоящих людей в мире», – приводит слова Фьюри RT на русском.

Напомним, поединок Макгрегор – Мэйвезер состоится 26 августа в Лас-Вегасе.