Олег Веретенников: Хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в полуфинале Кубка конфедераций

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился впечатлениями от группового этапа Кубка конфедераций.

«Было несколько хороших и ярких игр, борьба в каждом матче. Если говорить о разочарованиях, то разве что Новая Зеландия была самой слабой командой, а остальные соответствовали уровню турнира. Очень понравились чилийцы, например, а сборная Германии свой высокий уровень показывает всегда.

Все-таки хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в полуфинале. Но так сложились обстоятельства, что мы не смогли выйти из группы. Но это футбол — все бывает.

А так, наверное, команды, которые вышли в полуфинал, и были фаворитами перед началом Кубка конфедераций. Так что все закономерно», - приводит слова Веретенникова «Газета.Ru».