Олег Веретенников: Хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в полуфинале Кубка конфедераций
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился
впечатлениями от группового этапа Кубка конфедераций.
«Было несколько хороших и ярких игр, борьба в каждом матче.
Если говорить о разочарованиях, то разве что Новая Зеландия была самой слабой
командой, а остальные соответствовали уровню турнира. Очень понравились
чилийцы, например, а сборная Германии свой высокий уровень показывает всегда.
Все-таки хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в
полуфинале. Но так сложились обстоятельства, что мы не смогли выйти из группы.
Но это футбол — все бывает.
А так, наверное, команды, которые вышли в полуфинал, и были
фаворитами перед началом Кубка конфедераций. Так что все закономерно», -
приводит слова Веретенникова «Газета.Ru».
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