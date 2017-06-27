Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Мексике застрелен брат боксера Хулио Сезара Чавеса

Источник:  «Российская газета»Комментарии

В Мексике убит брат известного боксера Хулио Сезара Чавеса-младшего - Рафаэль Чавес Гонсалес, сообщает «Российская Газета».

Трагедия произошла в доме погибшего в городе Кулиакан. Злоумышленники проникли в дома с целью ограбления, но хозяин оказался дома и оказал им сопротивление, в результате чего был застрелен тремя выстрелами в упор.

Напомним, Рафаэль также, как и его брат увлекался боксом, но не смог добиться таких успехов. Хулио Сезар на профессиональном ринге провел 55 боев,  50 из которых закончились его победой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хулио Сезар Чавес-младший: В истории со скандальным видео меня просто подставилиМексиканский боксер Хулио Сезар Чавес не считает себя виновным в скандальной истории, которая произошла после его поединка с Саулем Альваресом.На них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового боксаНа них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового бокса«Советский спорт» рассказывает о судьбах боксеров, которым суждено было остаться в тени выдающихся отцов.«Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»«Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»В новом выпуске программы «Держи удар» речь пойдет о прошедшем поединке Сауля Альвареса с Хулио Сесаром Чавесом-младшимПрезидент WBC: В бою с Альваресом Чавес просто отсутствовал на рингеПрезидент WBC Маурисио Сулейман разочарован поединком Сауль Альварес - Хулио Сезар Чавес.Геннадий Головкин: Бой Альварес - Чавес напоминал спарринг, что было плохо для зрителейЧемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин не считает зрелищным поединок Сауля Альвареса с Хулио Сесаром Чавесом-младшим, который состоялся 6 мая в Лас-Вегасе.Сауль Альварес победил Хулио Сесара Чавеса-младшегоМексиканец Сауль Альварес в рейтинговом поединки промежуточного веса разгромил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего.Эх, Хулио. Альварес легко победил Чавеса и назначил бой ГоловкинуЭх, Хулио. Альварес легко победил Чавеса и назначил бой Головкину«Советский спорт» рассказывает, как прошедшей ночью в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес разгромил своего соотечественника Хулио Чавеса.Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом в бою с Чавесом-младшимВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой между двумя мексиканцами: Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои маяГражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Головкин не будет присутствовать на поединке Альварес – ЧавесЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, и IBF Геннадий Головкин не намерен приезжать на бой чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Головкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахГоловкин – Джейкобс. Главный бой марта в прогнозах, фактах и цифрахДо поединка Геннадий Головкин – Дэниел Джейкобс остается всего несколько часов.Хулио Сезар Чавес-младший: Альваресу не нравится то, что я о нем говорю, но он заплатит за всеМексиканец Хулио Сезар Чавес уверен в своей победе над соотечественником Саулем Альваресом.Геннадий Головкин: Хочу, чтобы Чавес победил АльваресаЧемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин будет болеть за Хулио Сезара Чавеса-младшего в поединке с Саулем Альваресом.Хулио Сезар Чавес: Головкин – фаворит. Альварес не хочет рисковатьМексиканский боксер Хулио Сезар Чавес считает, что Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным из-за страха.Бокс в жизни великих. Неизвестный Джек ЛондонБокс в жизни великих. Неизвестный Джек Лондон«Советский спорт» рассказывает о лучших произведениях о боксе в классической англоязычной литературе.Промоутер Том Леффлер: Сейчас Альварес больше Головкина, он дерется во втором среднем весеПромоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер снова упрекнул мексиканца Сауля Альвареса в нежелании драться с его подопечным.Хуан Мануэль Маркес: Для начала Чавесу-младшему нужно победить собственный вес, а потом уже АльваресаЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес сомневается в перспективах соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего перед боем с Саулем Альваресом.Сауль Альварес проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшимЧемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль Альварес 6 мая проведет поединок против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.Хулио Сезар Чавес-младший: Если Альварес не будет драться со мной, готов выйти против ГоловкинаМексиканский боец Хулио Сезар Чавес-младший бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.Хулио Сезар Чавес победил Доминика БричаБывший чемпион мира в среднем весе 30-летний мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший победил 29-летнего немца Доминика Брича в рейтинговом поединке.
Футбол
Агент: Мельгарехо останется в «Спартаке»
Футбол
«Ростов» отдал полузащитника Трошечкина в аренду «Тосно»
Хоккей
Могильного не приняли в Зал хоккейной славы
Футбол
Тетрадзе покинул пост главного тренера «Тобола»
все новости
Хулио Сесар Чавес
Хулио Сесар Чавесвсе новости
Хулио Сесар Чавес Карраско
Хулио Сесар Чавес Каррасковсе новости