В Мексике застрелен брат боксера Хулио Сезара Чавеса
Источник: «Российская газета»Комментарии
В Мексике убит брат известного боксера Хулио Сезара
Чавеса-младшего - Рафаэль Чавес Гонсалес, сообщает «Российская Газета».
Трагедия произошла в доме погибшего в городе Кулиакан. Злоумышленники
проникли в дома с целью ограбления, но хозяин оказался дома и оказал им
сопротивление, в результате чего был застрелен тремя выстрелами в упор.
Напомним, Рафаэль также, как и его брат увлекался боксом, но
не смог добиться таких успехов. Хулио Сезар на профессиональном ринге провел 55
боев, 50 из которых закончились его
победой.
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