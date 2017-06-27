В Мексике застрелен брат боксера Хулио Сезара Чавеса

В Мексике убит брат известного боксера Хулио Сезара Чавеса-младшего - Рафаэль Чавес Гонсалес, сообщает «Российская Газета».

Трагедия произошла в доме погибшего в городе Кулиакан. Злоумышленники проникли в дома с целью ограбления, но хозяин оказался дома и оказал им сопротивление, в результате чего был застрелен тремя выстрелами в упор.

Напомним, Рафаэль также, как и его брат увлекался боксом, но не смог добиться таких успехов. Хулио Сезар на профессиональном ринге провел 55 боев, 50 из которых закончились его победой.