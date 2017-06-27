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Тото Вольф: Хотел бы поговорить с Феттелем лично об аварии с Хэмилтоном

Источник:  F1news.ruКомментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал эпизод, произошедший между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем во время Гран-при Азербайджана.

«У меня есть только одно объяснение – Себастьяну показалось, что Льюис хотел проверить эффективность его тормозов, но все было не так. Мы знаем по телеметрии. В том случае Себастьян, вероятно, неправильно оценил обстановку.

Что касается дальнейших событий, мне сложно даже предположить, что Феттель специально врезался в машину Льюиса. Я бы хотел поговорить об этом с ним лично, а не составлять свое мнение на том, что он сказал другим.

Если гонщик совершает подобное действие намеренно – в пылу гнева – тогда надо подумать о размере штрафа. Себастьян – четырехкратный чемпион мира, а мы подаем всем молодым гонщикам пример, что разрешено, а что – нет. Здесь нужно внимательно все обдумать», - приводит слова Вольфа F1news.ru.

Напомним, что лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель был наказан десятисекундным штрафом «стоп энд гоу» за опасное вождение. Во время нахождения на трассе машины безопасности Феттель, недовольный медленным темпом лидирующего Хэмилтона, намеренно поравнялся с ним и ударил колесом в колесо.  

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