«Локомотив» забил 10 безответных мячей, а «Челси» перебил предложение «Зенита». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.
Московский «Локомотив» забил десять безответных мячей в ворота словенского «Анкарана».
«Урал» также обыграл этот же «Анкаран», забив при этом на девять мячей меньше.
Российский баскетболист Тимофей Мозгов выбрал себе 20-й номер в «Бруклине».
Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад».
«Челси» продал в «Лион» за десять миллионов евро полузащитника Бертрана Траоре, а затем перебил предложение «Зенита» по трансферу Маноласа из «Ромы».
Капитан «Енисея» Александр Харитонов выбыл на неопределенный срок из-за перелома малой берцовой кости.
Экс-полузащитник «Динамо», «Химок», «Амкара» и «Мордовии» Павел Игнатович подписал контракт с кипрским «Эрмисом».
«Ростов» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной Словении Жаном Майером.
Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне.
Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17.
Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюремного заключения.
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