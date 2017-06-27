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«Локомотив» забил 10 безответных мячей, а «Челси» перебил предложение «Зенита». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Московский «Локомотив» забил десять безответных мячей в ворота словенского «Анкарана».

 «Урал» также обыграл этот же «Анкаран», забив при этом на девять мячей меньше.

Российский баскетболист Тимофей Мозгов выбрал себе 20-й номер в «Бруклине». 

Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад».

«Челси» продал в «Лион» за десять миллионов евро полузащитника Бертрана Траоре, а затем перебил предложение «Зенита» по трансферу Маноласа из «Ромы».

Капитан «Енисея» Александр Харитонов выбыл на неопределенный срок из-за перелома малой берцовой кости.

Экс-полузащитник «Динамо», «Химок», «Амкара» и «Мордовии» Павел Игнатович подписал контракт с кипрским «Эрмисом».

«Ростов» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной Словении Жаном Майером. 

Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне.

Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17.

Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюремного заключения.

Видео дня: Уморительная симуляция в чемпионате Бразилии

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