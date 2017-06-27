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Дембеле обсудил с Гвардиолой возможный трансфер в «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Le 10 Foot, полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле близок к переезду в чемпионат Англии.

Согласно источнику, игрок сборной Франции встретился с главным тренером дортмундской «Боруссии» Хосепом Гвардиолой.

Отмечается, что хавбек «шмелей» обсудил с испанским специалистом свой переход в стан «горожан».

Ранее сообщалось, что Дембеле является главной целью «Барселоны» этим летом, однако, каталонский клуб отказался платить «Боруссии» 90 млн евро.

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