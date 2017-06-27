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«Интер» поставил условия «МЮ» по трансферу Перишича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Интера» продолжает вести переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, английскому клубу предстоит заплатить за игрока 50 млн евро. В противном случае, хавбек останется в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» нашли замену Перишичу в «Фиорентине».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уже подписал контракт со шведским защитником «Бенфики» Виктором Линделефом. Кроме того, в планах клуба остается приглашение форварда «Реала» Альваро Мораты.

Добавим, что Перишич провел в «Интере» два сезона после перехода из «Вольфсбурга». За это время он сыграл в 70 матчах серии A, забил 18 голов и сделал 17 голевых передач.

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