Стржалковский рассказал о задачах «Динамо» на предстоящий сезон
Источник: «Известия»Комментарии
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский поведал о планах столичного клуба на будущий сезон.
«Задача не будет сверхамбициозной – нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав.
Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи», – цитируют Стржалковского «Известия».
Напомним, бело-голубые вернулись в высший дивизион чемпионата России спустя год.
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