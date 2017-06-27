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Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Эвертон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Het Nieuwsblad, форвард бельгийского «Эйпена» Анри Чуквуемека Оникуру, в услугах которого был заинтересован московский ЦСКА, продолжит карьеру в Англии.

Согласно источнику, агент 20-летнего игрока находится в Ливерпуле, где должен завершить переговоры с «Эвертоном». При этом источник уверяет, что после трансфера нападающий перейдет на правах аренды в «Андерлехт».

В минувшем сезоне нигерийский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии и забил 12 голов.

По информации СМИ, им также интересовались лондонский «Арсенал» и «Вест Хэм».

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