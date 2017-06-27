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Кристиан Карамбе: Успех Зидана меня не удивляет

Источник:  ASКомментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбе заявил, что его не удивляют успехи главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Меня нисколько не удивили достижения Зидана по ходу пошлого сезона. Он очень много трудится и добился того, что хотел. Перес ему доверяет, позволил начать с самых низов, чтобы Зидан понял, как работает структура клуба. Зинедин ведь тренировал «Кастилью», пользуясь своим бесценным опытом игрока. Он – легенда для «Реала» и еще выигрывает много титулов», - приводит слова Карамбе AS.

Напомним, под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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