Ригондо лишили победы над Флоресом, бойцы проведут повторный поединок

Как сообщает BoxingScene, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отняла у представителя Кубы Гильермо Ригондо, владеющего титулом чемпиона мира WBA в полулегком весе, победу над Мойзесом Флоресом.

Напомним, поединок Ригондо с мексиканским спортсменом состоялся 17 июня и завершился досрочной победой кубинца.

В концовке раунда Гильермо обрушил на соперника серию ударов, которая привела к нокауту, однако решающий удар был нанесен после гонга. После консультаций с рефери боя, Виком Дракуличем, который подтвердил, что удар после гонга не носил преднамеренного характера, NSAC приняла решение признать поединок несостоявшимся.

Отмечается, что теперь между Ригондо и Флоресом будет назначен повторный поединок.