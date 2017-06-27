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Ригондо лишили победы над Флоресом, бойцы проведут повторный поединок

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Как сообщает BoxingScene, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отняла у представителя Кубы Гильермо Ригондо, владеющего титулом чемпиона мира WBA в полулегком весе, победу над Мойзесом Флоресом.

Напомним, поединок Ригондо с мексиканским спортсменом состоялся 17 июня и завершился досрочной победой кубинца. 

В концовке раунда Гильермо обрушил на соперника серию ударов, которая привела к нокауту, однако решающий удар был нанесен после гонга. После консультаций с рефери боя, Виком Дракуличем, который подтвердил, что удар после гонга не носил преднамеренного характера, NSAC приняла решение признать поединок несостоявшимся.

Отмечается, что теперь между Ригондо и Флоресом будет назначен повторный поединок.

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