Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие
Бывший
полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал, что хочет играть в
команде Роберто Манчини.
– Читал, что многие в Италии сомневаются, стоит ли им переходить в «Зенит». Сумасшедшие! Если бы меня приглашал Манчини, я бы сразу поехал, – написал Паскуато в своем твиттере.
Leggo in Italia che molti giocatori tentennano per andare allo @zenit_spb..😱😱 roba da matti!!!! se vuoi @robymancio io ci sono!!!! 👍💪— Cristian Pasquato (@20pasquato_paki) 26 июня 2017 г.
Напомним, права на Паскуато принадлежат «Ювентусу». В
сезоне-2016/17 итальянец на правах аренды сыграл 26 матчей в РФПЛ за «Крылья Советов» и забил 5
голов.
Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, сменив
отправленного в отставку Мирчу Луческу.
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