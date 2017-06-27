Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал, что хочет играть в команде Роберто Манчини.

– Читал, что многие в Италии сомневаются, стоит ли им переходить в «Зенит». Сумасшедшие! Если бы меня приглашал Манчини, я бы сразу поехал, – написал Паскуато в своем твиттере.

Leggo in Italia che molti giocatori tentennano per andare allo @zenit_spb..😱😱 roba da matti!!!! se vuoi @robymancio io ci sono!!!! 👍💪 — Cristian Pasquato (@20pasquato_paki) 26 июня 2017 г.

Напомним, права на Паскуато принадлежат «Ювентусу». В сезоне-2016/17 итальянец на правах аренды сыграл 26 матчей в РФПЛ за «Крылья Советов» и забил 5 голов.

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, сменив отправленного в отставку Мирчу Луческу.