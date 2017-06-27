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Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал, что хочет играть в команде Роберто Манчини.

– Читал, что многие в Италии сомневаются, стоит ли им переходить в «Зенит». Сумасшедшие! Если бы меня приглашал Манчини, я бы сразу поехал, – написал Паскуато в своем твиттере.

Напомним, права на Паскуато принадлежат «Ювентусу». В сезоне-2016/17 итальянец на правах аренды сыграл 26 матчей в РФПЛ за «Крылья Советов» и забил 5 голов.

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, сменив отправленного в отставку Мирчу Луческу.

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