Трансфер Мораты в «МЮ» затягивается из-за ситуации Роналду
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Diario Gol, «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» договорились о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.
Согласно источнику, игрок сообщил руководству и наставнику «сливочных» Зинедину Зидану о желании перебраться на «Олд Траффорд».
Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес дал согласие на переход воспитанника, однако, функционер хочет сначала решить ситуацию Криштиану Роналду, который планирует покинуть Испанию из-за проблем с законом.
Ранее сообщалось, что 32-летний португалец рассматривает возможность возвращения в «МЮ».
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Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»
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