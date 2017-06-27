Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трансфер Мораты в «МЮ» затягивается из-за ситуации Роналду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Diario Gol, «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» договорились о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.

Согласно источнику, игрок сообщил руководству и наставнику «сливочных» Зинедину Зидану о желании перебраться на «Олд Траффорд».

Отмечается, что президент «бланкос» Флорентино Перес дал согласие на переход воспитанника, однако, функционер хочет сначала решить ситуацию Криштиану Роналду, который планирует покинуть Испанию из-за проблем с законом.

Ранее сообщалось, что 32-летний португалец рассматривает возможность возвращения в «МЮ».

Читайте также:

Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Диего Алвес: В Бразилии буду играть только за «Фламенго»Вратарь «Валенсии» Диего Алвес заявил, что в случае возвращения в чемпионат Бразилии намерен выступать только за «Фламенго».«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» МеделяКак сообщает Inter News, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не рассчитывает на капитана сборной Чили Гари Меделя.«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу ЛуанаНападающий «Гремио» Луан может перебраться в чемпионат России, сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.Кристиан Карамбе: Успех Зидана меня не удивляетБывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбе заявил, что его не удивляют успехи главного тренера команды Зинедина Зидана.Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Эвертон»Как сообщает Het Nieuwsblad, форвард бельгийского «Эйпена» Анри Чуквуемека Оникуру, в услугах которого был заинтересован московский ЦСКА, продолжит карьеру в Англии.Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Луис Кампос, который ранее занимал должность советника по трансферам в мадридском «Реале», высказался о ситуации Криштиану Роналду.«Интер» поставил условия «МЮ» по трансферу ПеришичаРуководство «Интера» продолжает переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Дембеле обсудил с Гвардиолой возможный трансфер в «Манчестер Сити»Как сообщает Le 10 Foot, полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле близок к переезду в чемпионат Англии.Месси и Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.«Челси» перебил предложение «Зенита» по трансферу МаноласаЛондонский «Челси» перебил предложение «Зенита» по переходу Костаса Маноласа из «Ромы», сообщает Tribal Football.На просмотре в «Анжи» находится экс-игрок «Зари» ЛипартияГрузинский полузащитник, экс-игрок луганской «Зари» Джаба Липартия находится на просмотре в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.Защитник мадридского «Реала» Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»Защитник мадридского «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба баскского клуба.«Зенит» интересуется нападающим из Аргентины«Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Тальереса» Хонатану Менендесу, сообщает Федеральное агентство новостей.«Есть четкие результаты тестов». Сорокин и ФИФА – о допинге россиян и КК-2017«Есть четкие результаты тестов». Сорокин и ФИФА – о допинге россиян и КК-2017Гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин и представитель ФИФА Колин Смит - об успехах и проблемах КК-2017, а также о допинге сборной России.«Спартак» предложил за полузащитника «Удинезе» 6 млн евро«Спартак» ведет переговоры о переходе из «Удинезе» полузащитника Родриго де Пауля, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»Стамбульский «Галатасарай» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дельвином Ндинга.Колин Смит: Мы абсолютно уверены, что газон в Петербурге к финалу будет в хорошем состоянииДиректор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
Футбол
Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие
Бокс
Ригондо лишили победы над Флоресом, бойцы проведут повторный поединок
Футбол
Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Эвертон»
Футбол
Стржалковский рассказал о задачах «Динамо» на предстоящий сезон
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы