Д'Анджело Расселл: Не обращаю внимания на слова Джонсона

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл прокомментировал слова президента «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона, что ему в команде был нужен лидер.

«Я рад, что теперь являюсь игроком «Бруклина». Его слова для меня уже в прошлом, так что внимания я на них не обращаю. Да, когда узнал про обмен в «Нетс» - удивился, но воспринял новость, как должное», - приводит слова Рассела ESPN.

Напомним, «Лейкерс» обменяли в Нетс Рассела и российского центрового Тимофея Мозгова. В обратном направлении последовали центровой Брук Лопес и 27-й пик драфта.