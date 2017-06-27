Леброн Джеймс: Айверсон был богом, а Джордан – за пределами нашего мира
Источник: Sports IllustratedКомментарии
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал, кто для него является кумиром.
«Несомненно, это Айверсон. Он был воплощением всего, что представляли собой темнокожие молодые ребята. Джордан вдохновлял меня, однако он был за пределами нашего мира, а вот Аллен – настоящий Бог», - приводит слова Джеймса Sports Illustrated.
Напомним, Айверсон 11 раз признавался самым ценным игроком сезона НБА.
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