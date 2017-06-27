Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леброн Джеймс: Айверсон был богом, а Джордан – за пределами нашего мира

Источник:  Sports IllustratedКомментарии

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал, кто для него является кумиром.

«Несомненно, это Айверсон. Он был воплощением всего, что представляли собой темнокожие молодые ребята. Джордан вдохновлял меня, однако он был за пределами нашего мира, а вот Аллен – настоящий Бог», - приводит слова Джеймса Sports Illustrated.

Напомним, Айверсон 11 раз признавался самым ценным игроком сезона НБА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Расселл Уэстбрук стал самым ценном игрокам сезона НБАЗащитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук стал обладателем приза самому ценному игроку прошедшего сезона НБА.Джимми Батлер: Готов повести «Миннесоту» за собойФорвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер поприветствовал болельщиков своего нового клуба.Д'Анджело Расселл: Не обращаю внимания на слова ДжонсонаРазыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл прокомментировал слова президента «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона, что ему в команде был нужен лидер.Тимофей Мозгов взял себе 20-й номер в «Бруклине»Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» презентовал новичков команды – центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего Д’Анжело Расселла.Тимофей Мозгов: «Бруклин» – это большая дружная семьяРоссийский центровой Тимофей Мозгов заявил, что двух дней ему хватило, чтобы прочувствовать, какой большой и дружной семьей является его новая команда – «Бруклин».Владимир Гомельский: Теодосичу интересно попробовать свои силы в НБАОбозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.Дуайт Ховард: После разговора с Джорданом сразу захотел на тренировкуЦентровой Дуайт Ховард, обменянный из «Атланты Хоукс» в «Шарлотт Хорнетс», поделился о первых впечатлениях в новом клубе.Марк Кьюбан: Уволил бы каждого, кто рассказал бы о планах «Далласа» на драфтеВладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, какие меры принимал в своей организации для того, чтобы сохранить планы команды на драфт в секрете.Айзея Томас: Если бы мне роста добавить, то я был бы лучшим в миреРазыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас посетовал на свой низкий рост.Маркелл Фульц: «Филадельфия» станет командой уровня плей-оффРазыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фултц, выбранный под первым номером на драфте-2017, заявил, что команда может выйти в плей-офф уже в следующем сезоне.Фанат Майкла Джордана сделал татуировку с плачущим Леброном ДжеймсомФанат «Чикаго Буллз» и персонально Майкла Джордана Кален Гиллис сделал татуировку с изображением форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.Люк Уолтон: Болл повысит культуру игры «Лейкерс»Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал, почему организация выбрала разыгрывающего Лонзо Болла под вторым номером драфта.Джимми Батлер: «Чикаго» – мой домБывший форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер, перешедший в «Миннесоту Тимбервулвз», выразил признательность прежнему клубу.Мэджик Джонсон: Рассел хорош, но «Лейкерс» нужен лидер на площадкеПрезидент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик прокомментировал обмен центровогоТимофея Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Бруклин Нетс».Болл, Фульц и все-все-все. Лучшие новички НБА-2017Болл, Фульц и все-все-все. Лучшие новички НБА-2017Минувшей ночью в Нью-Йорк прошел очередной драфт НБА. «Советский спорт» – о пяти главных звездах последней ярмарки талантов.Шон Маркс: Мозгов и Рассел в «Нетс» - хороший обменГенеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал обмен в «Лос-Анджелес Лейкерс» центрового Брука Лопеса на защитника Д`Анджело Расселла и центрового Тимофея Мозгова.Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»: Для Лонзо дебютный год станет испытаниемГлавный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал выбор разыгрывающего Лонзо Болла под вторым номером на драфте НБА.Лоуренс Фрэнк: «Клипперс» не планируют обмен ДжорданаИсполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк прокомментировал слухи о возможном обмене центрового Деандре Джордана.Лонзо Бол: Я привык к критикеРазыгрывающий Лонзо Бол, выбранный «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года, заявил, что пристальное внимание СМИ его ничуть не смущает.Генеральный менеджер «Лейкерс»: Обмен Мозгова и Рассела сильно поможет клубуГенеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал политику клуба на драфте.
Футбол
Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие
Бокс
Ригондо лишили победы над Флоресом, бойцы проведут повторный поединок
Футбол
Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Эвертон»
Футбол
Стржалковский рассказал о задачах «Динамо» на предстоящий сезон
все новости
Кливленд
Кливлендкалендарьстатистика
Майкл Джордан
Майкл Джорданвсе новости
Аллен Айверсон
Аллен Айверсонвсе новости
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймсвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости