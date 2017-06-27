Джимми Батлер: Готов повести «Миннесоту» за собой

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер поприветствовал болельщиков своего нового клуба.

«Я попал в отличную команду. Теперь «Миннесота» - мой дом. Я с нетерпением жду открытия тренировочного лагеря, чтобы познакомится с моими партнерами. Благодарен всем за эту возможность, я готов повести команду за собой к победам», - приводит слова Батлера официальный сайт «Миннесоты».

Напомним, «Чикаго Буллз» обменяли Батлера и 16-й пик драфта на защитников «Миннесоты» Криса Данна и Зака Лавина.