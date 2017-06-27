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Расселл Уэстбрук стал самым ценном игрокам сезона НБА

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук стал обладателем приза самому ценному игроку прошедшего сезона НБА.

Как сообщает официальный сайт НБА, главными соперниками Уэтсбрука были защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Сан-Антонио Сперс» Кавай Леонард.

Отметим, что в прошедшим сезоне Уэтсбрук оформил рекордное количество трипл-даблов – 42.

Напомним, что в прошлом сезоне звания MVP удостоился разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри.

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