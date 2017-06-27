Расселл Уэстбрук стал самым ценном игрокам сезона НБА
Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук стал обладателем приза самому ценному игроку прошедшего сезона НБА.
Как сообщает официальный сайт НБА, главными соперниками Уэтсбрука были защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Сан-Антонио Сперс» Кавай Леонард.
Ladies and Gentlemen, your 2017 MVP. #NBAAwards pic.twitter.com/CBsnaYetkS— NBA (@NBA) 27 июня 2017 г.
Отметим, что в прошедшим сезоне Уэтсбрук оформил рекордное количество трипл-даблов – 42.
Напомним, что в прошлом сезоне звания MVP удостоился разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри.
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