«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу Луана
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Гремио» Луан может перебраться в чемпионат России, сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.
По информации источника, «Зенит» сделал предложение бразильскому клубу по трансферу 24-летнего игрока.
#calciomercatopremium 🇧🇷— Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 26 июня 2017 г.
Sarà difficile trattenere #Luan al #Gremio fino alla fine campionato.
Zenit ha fatto una offerta. pic.twitter.com/ZKo2vRH4jq
Ранее сообщалось, что в услугах нападающего также заинтересован московский «Спартак» и мадридский «Атлетико».
Напомним, футболист защищает цвета «Гремио» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны Луан провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.
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