Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» сделал предложение «Гремио» по трансферу Луана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Гремио» Луан может перебраться в чемпионат России, сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.

По информации источника, «Зенит» сделал предложение бразильскому клубу по трансферу 24-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего также заинтересован московский «Спартак» и мадридский «Атлетико».

Напомним, футболист защищает цвета «Гремио» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны Луан провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Азмун прибыл в расположение «Рубина» (фото)Нападающий «Рубина» Сердар Азмун прибыл в расположение команды.«Зенит» пытается выиграть конкуренцию у «Сампдории» за полузащитника сборной ХорватииКак сообщает Calcionews24, «Зенит» проявляет интерес к хавбеку загребского «Динамо» Анте Чоричу.Диего Алвес: В Бразилии буду играть только за «Фламенго»Вратарь «Валенсии» Диего Алвес заявил, что в случае возвращения в чемпионат Бразилии намерен выступать только за «Фламенго».«Зенит» и ЦСКА поборются за полузащитника «Интера» МеделяКак сообщает Inter News, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не рассчитывает на капитана сборной Чили Гари Меделя.Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». СумасшедшиеБывший полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал, что хочет играть в команде Роберто Манчини.Трансфер Мораты в «МЮ» затягивается из-за ситуации РоналдуКак сообщает Diario Gol, «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» договорились о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Эвертон»Как сообщает Het Nieuwsblad, форвард бельгийского «Эйпена» Анри Чуквуемека Оникуру, в услугах которого был заинтересован московский ЦСКА, продолжит карьеру в Англии.Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»Луис Кампос, который ранее занимал должность советника по трансферам в мадридском «Реале», высказался о ситуации Криштиану Роналду.«Интер» поставил условия «МЮ» по трансферу ПеришичаРуководство «Интера» продолжает переговоры с боссами «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Дембеле обсудил с Гвардиолой возможный трансфер в «Манчестер Сити»Как сообщает Le 10 Foot, полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле близок к переезду в чемпионат Англии.«Локомотив» забил 10 безответных мячей, а «Челси» перебил предложение «Зенита». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.«Челси» перебил предложение «Зенита» по трансферу МаноласаЛондонский «Челси» перебил предложение «Зенита» по переходу Костаса Маноласа из «Ромы», сообщает Tribal Football.На просмотре в «Анжи» находится экс-игрок «Зари» ЛипартияГрузинский полузащитник, экс-игрок луганской «Зари» Джаба Липартия находится на просмотре в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.«Зенит» интересуется нападающим из Аргентины«Зенит» проявляет интерес к нападающему аргентинского «Тальереса» Хонатану Менендесу, сообщает Федеральное агентство новостей.«Зенит» открыл продажу абонементов на матчи, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»Петербургский «Зенит» начал продажу абонементов на игры первого круга сезона-2017/18, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.«Спартак» предложил за полузащитника «Удинезе» 6 млн евро«Спартак» ведет переговоры о переходе из «Удинезе» полузащитника Родриго де Пауля, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»Стамбульский «Галатасарай» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дельвином Ндинга.Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
Футбол
Кристиан Паскуато: Многие в Италии сомневаются, стоит ли переходить в «Зенит». Сумасшедшие
Бокс
Ригондо лишили победы над Флоресом, бойцы проведут повторный поединок
Футбол
Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Эвертон»
Футбол
Стржалковский рассказал о задачах «Динамо» на предстоящий сезон
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы